Danimarka'da test ve aşı merkezine saldırı

Danimarka'da 2020 yılının Aralık ayında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini halk protesto etmişti. Göstericiler, kısıtlamaların özel hayata, özgürlük ve insan haklarına aykırı olduğunu ifade etmiş kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti. Ülkede son birkaç günde Covid-19 test ve aşı merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendi.







Rodekro kasabasındaki aşı ve test merkezini işaret eden tabelalara sprey boyalarla “Corona yalan” yazıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken tanıkların ifadelerine başvurdu. Hobro'daki bir aşı ve test merkezi de bir saldırıya uğradı.





Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Silkeborg kasabasındaki bir aşı merkezine yönelik kundakçılık girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, yüzü maskeli saldırganların aşı merkezine molotof kokteyli attığı hemen müdahale edilmesi sonucu alevlerin binaya yayılmasının önlendiği bildirildi.



