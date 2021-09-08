Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'dan çok tartışılacak göçmen adımı: Zorunlu çalışma /08 Eylül 2021 09:47

Danimarka'dan çok tartışılacak göçmen adımı: Zorunlu çalışma

Danimarka hükümeti, sosyal yardımdan faydalanan göçmenlerin haftada en az 37 saat çalışmalarını istiyor. Yetkililer bu zorunluluğun, ülkede yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu teşvik edeceğini ileri sürüyor.

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"Uzun yıllar boyunca göçmenlerden hiçbir şey talep etmeyerek, insanlara kötülük yaptıklarını" ileri süren Başbakan Mette Frederiksen, "İnsanların katkıda bulunma ve faydalı olma görevi var, eğer göçmenler düzenli bir iş bulamazlarsa, aldıkları sosyal yardımların karşılığında çalışmak zorunda oldukları yeni bir sistem getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Euronews'te yer alan habere göre hükümet, Haziran 2019'da faaliyete geçen "Danimarka daha fazlasını yapabilir" kampanyası kapsamında, Kuzey Afrika ile Orta Doğu ülkeleri ve Türkiye'den gelen her 10 kadından altısının Danimarka iş gücü piyasasının dışında olduğunu belirledi.

Çalışma Bakanı: Plajlarda sigara izmariti veya plastik atık toplayabilirler

Hükümet ilk etapta 20 bin kişiyi belediyeler aracılığıyla iş bulmaya zorlayarak iş piyasasına entegre etmek istiyor.

Çalışma Bakanı Peter Hummelgaard, iş bulamayan göçmenlerin istihdam edilmeleri için plajlarda sigara izmariti veya plastik atıkları toplayabileceklerini ifade etti.

Bakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için en önemli şey, insanların evlerinden dışarı çıkmalarıdır, ister yeni gelenler, ister uzun süre yardımlardan faydalananlar için de geçerli" dedi.

'Sosyal bütünlüğümüze hakim olamayız'

Danimarka hükümeti açıkça göçmen karşıtı bir politika izliyor. Bu yılın başında Başbakan Mette Frederiksen, sıfır sığınmacı hedefi koymuştu. Ülkenin kabul ettiği göçmen ve sığınmacı sayısı her geçen yıl azalıyor.

Göçmenlere karşı olduğunu gizlemeyen Frederiksen, "Ülkemize az sayıda insanın gelmesini sağlamalıyız, aksi takdirde sosyal bütünlüğümüze hakim olamayız" diye konuşmuştu.

Ulusal istatistik enstitüsüne göre, Danimarka'nın 5,8 milyonluk nüfusunun yüzde 11'i yabancı uyruklu. 
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