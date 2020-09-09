Samanyolu Haber /Gündem / Danimarkalı mucit Peter Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti /09 Eylül 2020 14:34

Danimarkalı mucit Peter Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü üç yıl sonra ilk kez kabul etti.

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Kim Wall'u öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Peter Madsen sonunda suçunu kabul etti.

Bir belgesel için telefonla görüşme yapılan 49 yaşındaki Madsen, Kim Wall'u öldürüp öldürmediği sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Belgesele göre Madsen, “Suçlu olan tek bir kişi var, o da benim” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Kim Wall, Ağustos 2017’de haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, daha sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

Daha sonra ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ savını ortaya atan Madsen, Wall'u parçalara ayırdığını kabul etmiş, ancak bu kez de onu öldürdüğü suçlamalarını reddetmişti.
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