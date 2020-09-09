Danimarkalı mucit Peter Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Kim Wall'u öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Peter Madsen sonunda suçunu kabul etti.







Bir belgesel için telefonla görüşme yapılan 49 yaşındaki Madsen, Kim Wall'u öldürüp öldürmediği sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Belgesele göre Madsen, “Suçlu olan tek bir kişi var, o da benim” ifadelerini kullandı.



