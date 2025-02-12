Danimarkalılar Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istedi

Trump ve Kaliforniya: Gerilim tırmanıyor





Geçen ay yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, o zamandan bu yana Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olmasını savundu, Panama Kanalı’nı geri alma fikrini ortaya attı, Gazze’nin kontrolünü ABD’nin ele alması gerektiğini öne sürdü ve Grönland’ı satın alma niyetini açıkça ortaya koydu.Trump'ın açıklamaları küresel çapta tartışmalara neden olurken, özerk bölge Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka'dan bu girişimlere mizahi bir yanıt geldi.Danimarkalılar Trump'ın Grönland planına karşılık olarak ABD’den Kaliforniya’yı satın almak için bir kampanya başlattı. Şu ana dek 200.000’den fazla imza toplandı.Kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor: “Hiç haritaya bakıp, ‘Danimarka’nın neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Daha fazla güneş, palmiye ağacı ve paten kayacak yollar’ diye düşündünüz mü? İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hayatımızda bir kez karşılaşabileceğimiz bir fırsat! Donald Trump’tan Kaliforniya’yı satın alalım!”Kampanyanın internet sitesinin üst kısmında “Måke Califørnia Great Ægain” (Kaliforniya’yı Yeniden Büyük Yap) sloganı yer alırken, Metallica’nın ünlü davulcusu Lars Ulrich ve Yüzüklerin Efendisi yıldızı Viggo Mortensen gibi isimler de Kaliforniya’yı “Yeni Danimarka” yapma fikrini destekledikleri öne sürülüyor.Metinde ayrıca şu ifadeler de yer alıyor: “Hollywood’a hygge (Danimarka’nın sıcak ve huzurlu yaşam anlayışı), Beverly Hills’e bisiklet yolları ve her köşe başına organik smørrebrød (Danimarka sandviçi) getireceğiz. Hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmeti ve olgulara dayalı siyaset gibi ilkeler de geçerli olabilir.”“Gerçekçi olalım – Trump, Kaliforniya’nın en büyük hayranı değil. Orayı ‘ülkenin en kötü durumda olan eyaleti’ olarak nitelendirdi ve yıllardır eyaletin liderleriyle kavga ediyor. Doğru fiyat teklif edilirse Kaliforniya’dan vazgeçeceğine eminiz.”Trump ile Kaliforniya’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom, başkanlığını yeniden kazandığından beri sürekli karşı karşıya geldi.Newsom, Trump yönetiminin sınır dışı etme girişimlerine karşı mücadele etmek için yakın zamanda 50 milyon dolar tahsis etti. Buna karşılık Trump, Los Angeles’ta yaşanan orman yangınlarının ardından eyalete yapılacak federal afet yardımını koşullu hale getirmekle tehdit etti.Danimarka’daki bu satirik kampanya ile yaklaşık 1 trilyon dolar bağış toplanması ve 500.000 imzaya ulaşılması hedefleniyor.Trump’ın Grönland takıntısı sürüyorDanimarka’nın Kaliforniya’yı satın alma girişimi sadece bir şaka olsa da ABD’nin Grönland’ı satın alma çabaları oldukça ciddi görünüyor.Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci Buddy Carter, Grönland’ın satın alınmasını yetkilendiren ve adının “Red, White and Blueland” (Kırmızı, Beyaz ve Mavi Ülke) olarak değiştirilmesini öngören bir yasa tasarısı sunduğunu duyurdu.Grönland uzun süredir Trump'ın radarında. ABD Başkanı, Grönland’ı satın alma fikrini ilk olarak 2019’da dile getirmiş ve ABD’nin ekonomik güvenliği açısından bu özerk bölgenin kontrol altına alınması gerektiğini savunmuştu.Kuzey Kutbu’ndaki bu ada, petrol, doğalgaz ve yeşil teknoloji için kritik öneme sahip hammaddeler açısından zengin olarak görülüyor. Küresel ısınma nedeniyle eriyen devasa buz tabakaları ve buzullar, bu kaynakların erişilebilir hale gelmesini sağlarken, yeni deniz yollarının da açılmasına olanak tanıyor.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ocak ayında Danimarka televizyonuna yaptığı açıklamada, Grönland’ın “satılık olmadığını” belirterek, “Danimarka hükümetinin gözünden bakıldığında, Grönland Grönlandlılarındır,” dedi.Benzer şekilde, bu yılın başlarında Donald Trump Jr.’ın Grönland’ı ziyareti sonrası, Grönland Başbakanı Mute Egede de şunları söyledi: “Biz Grönlandlıyız. Amerikalı olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland’ın geleceğini Grönlandlılar belirleyecek.”