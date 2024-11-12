Danimarka'nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu da İstanbul’da çıktı

Danimarka kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu tüccarı Mike Gerner Larsen İstanbul’da yakalandı





Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Larsen'in yeri tespit edildi.

Bu doğrultuda, Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.