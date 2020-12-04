Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'nın üretimi durdurma kararı aldığı duyuruldu /04 Aralık 2020 23:05

Danimarka'nın üretimi durdurma kararı aldığı duyuruldu

Avrupa Birliği'nin en büyük petrol üreticisi konumunda olan Danimarka yönetiminin petrol ve doğal gaz üretimine son verme kararı aldığı belirtildi.

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Danimarka, enerji geçişinde rol model olma hedefine uygun olarak tüm Kuzey Denizi petrol ve doğal gaz üretimini ve aramalarını 2050 yılı itibarıyla durduracak.

Sera gazı emisyonlarını 10 yıl içinde yüzde 70 azaltmayı hedefleyen İskandinav ülkesi, "petrol ve gazın aşamalı olarak ortadan kaldırılmasında dünya lideri rolünü üstlenmek için bu kararın başlangıç noktası olduğunu" duyurdu.

Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası en büyük petrol üreticisi konumuna gelen Danimarka, günde yaklaşık 100 bin varil petrol üretiyor.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Demokrat hükümet ile parlamento çoğunluğu arasında varılan anlaşma sonrasında, "Danimarka'nın, petrol üretimine kesin son verme tarihi belirleyen en büyük petrol ve gaz üreticisi haline geldiği" bildirildi.

1972'de başlayan Danimarka petrol üretimi birkaç yıldır düşüşte ve son on yılda yarı yarıya azaldı. Gaz üretimi de geçen yıl 3,2 milyar metreküp oldu. Komşu ülke Norveç günde 1,4 milyon varil ve İngiltere 1 milyon varil petrol üretiyor.
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