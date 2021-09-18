Samanyolu Haber /Dünya / Danışma kurulundan ABD'de herkese 3. doz aşıya veto /18 Eylül 2021 00:54

Danışma kurulundan ABD'de herkese 3. doz aşıya veto

ABD'de tüm nüfusa 3. doz koronavirüs aşısı uygulanmasına Gıda ve İlaç İdaresi’nin bağımsız danışma kurulunun karşı çıktığı belirtildi. Kurulun ancak 65 yaş üstü Amerikalılara söz konusu uygulamaya yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin bağımsız danışma kurulu, Corona virüsü aşılarında takviye dozların nüfusun geneli için onaylanmasına karşı çıktı; ancak 65 yaş üstü Amerikalılara uygulanması yönünde oy kullandı.

Danışma kurulu, 16 yaş ve üstü Amerikalılar için güçlendirici dozların onaylanmasına ezici bir çoğunlukla karşı oy kullandı ve Biden yönetiminin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozlarını gelecek hafta kullanıma sunma planının önüne geçmiş oldu.

Ancak, ağır Corona virüsü enfeksiyonu riski ve ilk aşılardan sonra bağışıklığı azalma olasılığı daha yüksek olan yaşlı Amerikalılara üçüncü doz uygulanması için, danışma kurulundan tavsiye kararı çıktı.

FDA, güçlendirici dozlar hakkında karar verirken danışma kurulunun tavsiyesini dikkate alacak. Ancak bağımsız kurulun kararları bağlayıcı değil. FDA, geçen aylarda Biogen Inc'in tartışmalı Alzheimer ilacını onayladığında yaptığı gibi, kurulun tavsiyesini reddedebilir.

Kurulun birçok üyesi, Pfizer ve FDA tarafından sunulan verilerin eksik olduğunu ve 16 yaş üstü kişiler için onay talebinin fazla geniş kapsamlı olduğunu savunarak, üçüncü doz planını eleştirdi. Çoğu uzman, takviye dozların genç yetişkinler için henüz gerekli olmadığını söyledi.

Gıda ve İlaç Dairesi’nin kıdemli üyeleri, güçlendirici dozların gerekliliği konusunda bölünmüş durumda. FDA’in geçici başkanı Janet Woodcock desteklerken, dairenin en iyi bilim adamlarından bazıları henüz gerekli olmadığını savunuyorlar.

FDA, danışma kurulunu dikkate almaz ve güçlendirici dozları onaylarsa, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) tavsiyede bulunan ayrı bir kurul, hangi grupların üçüncü doz aşı olması gerektiğini önermek için gelecek hafta toplanacak.

Beyaz Saray, sağlık yetkililerinin planı onaylaması halinde önümüzdeki hafta takviye aşıları piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zientz, "Gelecek haftaya hazır olduğumuzdan emin olmak için ortaklarımız, valilerimiz, eyalet ve yerel sağlık yetkilileri, federal eczane programları, toplum sağlığı merkezleri ile son birkaç hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz" demişti.
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