Samanyolu Haber /Gündem / Danışma şartı getirdi: Trump, Fed Başkanlığı için aklındaki iki ismi açıkladı /13 Aralık 2025 14:04

Danışma şartı getirdi: Trump, Fed Başkanlığı için aklındaki iki ismi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı için Kevin Hassett ve Kevin Warsh’ın öne çıkan adaylar olduğunu açıklarken, yeni başkanın faiz kararlarında kendisiyle istişare etmesi gerektiğini söyledi. Bu çıkış, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SHABER3.COM

Trump, yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi çağrısında bulundu. (FOTOĞRAF: SAUL LOEB / AFP)

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için öne çıkan isimler arasında yer aldığını açıkladı. Trump, Fed’in yeni başkanının faiz politikaları konusunda kendisiyle görüş alışverişinde bulunmasını beklediğini de dile getirdi.

Trump, Wall Street Journal’a cuma günü verdiği röportajda, kamuoyunda favori aday olarak gösterilen Hassett’e alternatif olarak Kevin Warsh’ın da adaylık yarışında güç kazandığını söyledi.

İKİ KEVIN DE HARİKA

“İki Kevin’ın da harika olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, “Harika olan birkaç kişi daha var” ifadelerini kullandı.

Daha önce adaylık konusunda büyük ölçüde karar verdiğini ima eden Trump, pazartesi günü kime aday göstereceği konusunda net bir fikre sahip olduğunu belirtmişti. Başkan, geçen ay da bu göreve kimi seçeceğini bildiğini söylemişti. Ancak son açıklamalar, değerlendirme sürecinin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.

Trump’ın çarşamba günü Kevin Warsh ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Diğer adaylarla da görüşme yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Fed’in iki ismi faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladıFed’in iki ismi faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladı

TRUMP FED’İ DE YÖNETMEK İSTİYOR

Başkan, Warsh’ın kendisine borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini aktardığını ifade etti. Trump ayrıca, Fed’in bir sonraki başkanının faiz kararları konusunda kendisine danışması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bu yaklaşım, Fed’in bağımsızlığına ilişkin yerleşik anlayışa aykırı bir tutum olarak değerlendiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Danışma şartı getirdi: Trump, Fed Başkanlığı için... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:48