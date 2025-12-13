Danışma şartı getirdi: Trump, Fed Başkanlığı için aklındaki iki ismi açıkladı





İKİ KEVIN DE HARİKA





TRUMP FED’İ DE YÖNETMEK İSTİYOR

Trump, yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi çağrısında bulundu. (FOTOĞRAF: SAUL LOEB / AFP)ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için öne çıkan isimler arasında yer aldığını açıkladı. Trump, Fed’in yeni başkanının faiz politikaları konusunda kendisiyle görüş alışverişinde bulunmasını beklediğini de dile getirdi.Trump, Wall Street Journal’a cuma günü verdiği röportajda, kamuoyunda favori aday olarak gösterilen Hassett’e alternatif olarak Kevin Warsh’ın da adaylık yarışında güç kazandığını söyledi.“İki Kevin’ın da harika olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, “Harika olan birkaç kişi daha var” ifadelerini kullandı.Daha önce adaylık konusunda büyük ölçüde karar verdiğini ima eden Trump, pazartesi günü kime aday göstereceği konusunda net bir fikre sahip olduğunu belirtmişti. Başkan, geçen ay da bu göreve kimi seçeceğini bildiğini söylemişti. Ancak son açıklamalar, değerlendirme sürecinin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.Trump’ın çarşamba günü Kevin Warsh ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Diğer adaylarla da görüşme yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.Fed’in iki ismi faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladıFed’in iki ismi faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladıBaşkan, Warsh’ın kendisine borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini aktardığını ifade etti. Trump ayrıca, Fed’in bir sonraki başkanının faiz kararları konusunda kendisine danışması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bu yaklaşım, Fed’in bağımsızlığına ilişkin yerleşik anlayışa aykırı bir tutum olarak değerlendiriliyor.