Samanyolu Haber /Gündem / Danışman sayısı 70'ten 140'a çıktı: Her birine 101 bin TL maaş /13 Nisan 2025 13:01

Danışman sayısı 70'ten 140'a çıktı: Her birine 101 bin TL maaş

2018 seçimlerinin ardından yayınlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı değiştirildi. Kararnamede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösterecek özel ofisler yanında ‘politika kurulları’ oluşturulması yer aldı. Kurullarda görevlendirilecek kişilere ödenmesi beklenen aylık maaş ise 101 bin 255 TL seviyesinde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta 10 ayrı politika kuruluna 140 üye atadı. 2018’deki ilk atamalarda kurul üyesi olan Orhan Gencebay, Yiğit Bulut gibi bazı isimler, Cumhurbaşkanı danışmanları yeni atamalarda yine kurullarda görev aldı.

Halktv'de yer alan habere göre, CHS ile geçilen yeni rejimde bakanlık sayısı ve bürokrasinin azalması, yönetim ve karar süreçlerinin hızlanması, kamu yönetiminin hantallıktan uzaklaşması önemli iddialardı. Oysa 16 bakanlıkla benzer alanlarda faaliyet yürüten 10 politika kurulu yanında, yatırım ve finanstan dijital dönüşüme, insan kaynaklarından siber güvenliğe kadar, özel bütçe ve tüzel kişiliğe sahip çok sayıda özel Cumhurbaşkanlığı ‘ofisi’ kuruldu. Politika kurulları, idari-mali özerkliğe sahip özel ofisler ile bakanlıklara paralel bürokrasi, görev alanlarının mükerrerliği ve kurumsal yapılanma söz konusu.

10 KAT ARTIŞ
Kısa süre önce kurulan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu ile sayısı 10’a çıkan politika kurullarının yanı sıra kurullara atanan üye sayısı da 2018’de 76 iken geçen hafta 140’a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6 Ocak 2025 tarihli genelgesine göre 1 Ocak-30 Haziran 2025 arasında uygulanacak memur aylık katsayısı 1,012556. Bu katsayının 100.000 ile çarpılması sonucu politika kurullarına atanan üyelere ödenecek en düşük aylık 2018’e göre yaklaşık 10 kat artışla 101 bin 255 TL. Atanan 140 üye diğer kurumlardan, üniversitelerden, şirketlerden elde ettiği maaş ve gelirleri almaya devam edecek.


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