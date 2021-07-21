Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs pandemisini umursamama skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kasım 2020'de başbakanın başdanışmanlığı görevini bırakan Dominic Cummings açıklamalarına bir yenisini ekledi.







'Diğer yetkililere doğrulatabilirsiniz'





Daha önce Britanya Başbakanı'nın "Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim" dediğini ifşa eden, milletvekillerine Johnson'un ülkeyi pandemiden çıkaracak ehliyetinin olmadığını söyleyen eski başdanışman, bu kez Johnson'un kendi siyasi çıkarlarını insanların yaşamlarından üstün tuttuğunu ve sırf yaşlıların ölmesini engelleyecek diye ülke ekonomisini tehlikeye atacak sıkı önlemler uygulamaya yanaşmadığını öne sürdü.





İlk kez BBC'ye teke tek röportaj veren Cummings, 2020 sonbaharında sıkı önlemler uygulamakta ayak sürüyen Johnson'ın 'pandemide ölenlerin büyük çoğunluğunun 80 yaşın üzerinde olduğuna ve onlar uğruna ekonomiyi mahvetmeye değmeyeceğine inandığını' söyledi.





Röportajı gerçekleştiren BBC'nin siyasi editörü Laura Kuenssberg'in bunun 'başbakana yöneltilen ciddi bir suçlama' olduğunu söylemesi üzerine, Cummings, sözlerinin 'diğer yetkililer tarafından rahatlıkla destekleneceği' karşılığını verdi.





'Bana NHS çökecek diye gelmeyin'





Röportaj sırasında başbakanın 15 Ekim'de attığı öne sürülen bir WhatsApp mesajına atıf yapıldı.





Buna göre mesajda "60 yaşın altındaki neredeyse hiç kimse hastaneye gitmiyor... ve bunların neredeyse tamamı hayatta kalıyor" diyen Johnson şöyle devam etti: "Artık Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) çökme aşamasına geldiği laflarını yemiyorum. Beyler bence yeniden ayarlamaya gitmemiz lazım. Bu ülkede 80 yaşın üzerinde en fazla 3 milyon kişi var. Bu da ülke çapında kapanmaya gitmemize gerek olmadığını gösteriyor."





Ancak Kovid-19 vakalarının artması ve günlük yüzlerce can kaybı verilmesi nedeniyle 31 Ekim'de Britanya'nın İngiltere bölgesinde 4 haftalık kapanma ilan etmek zorunda kalan Muhafazakar Parti lideri, eski başdanışmanına göre aslında Kovid'in 'ülkeyi silip süpürmesini' istiyordu. Nitekim BoJo, pandemi patlak verdiğinde "Kovid'i bırakınız yayılsın" anlamına gelen sürü bağışıklığı uygulamaya koyulmuş, sonunda kendisi de hastalanıp ölümden dönünce bundan vazgeçmişti.





'Kraliçeye gitme, Kovid bulaştırırsın'





Cummings, eski patronunun pandemi dünyayı kırıp geçirirken bile 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e haftalık ziyaretlerini aynı düzende devam ettirmek istediğini de söyledi. Kraliçe'nin Kovid'e yakalanmaması için başbakanı kendisinin durdurduğunu anlatan Cummings, 18 Mart 2020 tarihinde aralarına geçen konuşmayı şöyle aktardı:





"Şu anda bu ofiste karantina altında olanlar var. Sende de virüs olabilir. Bende de olabilir. Kraliçeyi görmeye gidemezsin. Ya gidip ona koronavirüs bulaştırırsan? Gitmemelisin."





"Ona koronavirüs bulaştırırsan ve ölürse ne yaparsın? Bu görüşmeyi yapamazsın. Bu riski alamazsın. Bu delice olur."





'Bunu düşünemedim'





Bu uyarı üzerine BoJo'nun "Bunu düşünemedim. Evet, gidemem" diye ikna olduğunu belirtti.