Danışmanı açıkladı: Harris, İsrail'e silah ambargosunu desteklemiyor

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e 'silah ambargosu uygulanmasını ele almayı kabul etmediği' belirtildi. İsminin gizli kalması koşuluyla açıklamalarda bulunan Harris'in bir yardımcısı, Harris'in silah ambargosunu tartışma konusunda istekli olduğunu ifade etmediğini söylerken, seçim kampanyasından bir sözcü, Harris'in Müslüman ve Filistinli toplumuna 'İsrail ve Hamas arasındaki savaş konusunda kendileriyle temas halinde olmayı sürdüreceğini söylediğini' belirtti.





Bunun öncesinde, 'Bağlantısız Ulusal Hareket' isimli platform, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Kamala Harris'in Detroit'te seçim kampanyası yürüttüğü sırada 'aynı duyguları paylaştığını ve platform liderleri ile silah ambargosunu görüşmek üzere bir toplantıya açık olduğunu' dile getirmişti. Harris'in ismi paylaşılmayan yardımcısı ise Başkan Yardımcısı'nın bunu yapmaya istekli olduğunu ifade etmediğini savundu.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kamala Harris, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasını değiştirmesi için baskı yapan Filistin yanlısı eylemcilerle bir teması sırasında İsrail'e silah ambargosu uygulama konusuna görüşmeyi kabul etmemişti.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ulusal güvenlik danışmanı Phil Gordon da sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Başkan Yardımcısı, (şu konuda) net: Her zaman İsrail'in İran ve İran destekli terör örgütlerine karşı kendisini savunabilmesini sağlamaya devam edecek. İsrail'e yönelik silah ambargosunu desteklemiyor. Gazze'deki sivilleri korumak ve uluslararası insancıl hukukun yerine getirilmesi için çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.'Bağlantısız' hareketin iki kurucusu Layla Elabed ve Abbas Alawieh, ABD'nin İsrail'e silah sağlaması hakkındaki endişeleriyle ilgili olarak hem Harris ile hem de başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile kısaca konuştuklarını söylemişti. Alawieh, 8 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosu talebini ele almak için bir toplantı talep ettiklerini, her iki kurucunun toplantı talebinde de 'Başkan Yardımcısı Harris'in devamını getirmeye açık olduğunu ifade ettiğini' belirtmişti.