Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Danıştay'dan Ayasofya kararı /10 Temmuz 2020 16:16

[FLAŞ] Danıştay'dan Ayasofya kararı

Danıştay, 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin önünü açtı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Anadolu Ajansı (AA), Danıştay'ın Ayasofya kararını verdiğini duyurdu. 

AA'nın resmi Twitter hesabında, "Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bugün şahsi Twitter hesabında, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürüleceğini ima etmişti: "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: Bekleyin Gençler!!!/Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"

PATRİK KATEDRALİ OLARAK İNŞÂ EDİLMİŞTİ

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşâ ettirilen bazilika planlı bir patrik katedrali olan Ayasofya, 1453 yılında İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesinden sonra camiye dönüştürülmüştü. 

Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet veriyordu.
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