"Danıştay, Ayasofya'nın müze statüsü kararını iptal etti" iddiası

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Danıştay'ın oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen "müzeye çevrilmesi" kararının hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini iddia etti.







NTV'nin canlı yayınında konuşan Müderrisoğlu, "Danıştay 10'uncu Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argümanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim." dedi.





DANIŞTAY KARARI YAYIMLAMADAN YANDAŞ KALEM AÇIKLADI





Müderrisoğlu şöyle devam etti: "Yani bu konuda idarenin yetkisi vardır ya da yoktur konusu siyasetin ve günlük polemiğin bir başlığıdır. Bunun da açıklanabilir, karşı çıkılabilir, onaylanabilir argümanları vardır, ancak ben Danıştay'dan edindiğim izlenimi söyleyeyim ki esasına bu konunun girerek bunu reddetmelisiniz. Bu idari tasarruftur.





Bu konuda kararı da oluşturdu. İdari yargılama usulü bu kararın 15 gün içerisinde yayınlanmasına amir. Dolayısıyla o karar yayınlandığından itibaren de çok somut sonuç ifa edecek. Benim öğrendiğim, buradan kamuoyuyla da paylaşayım. Umarım da yanılmam. Oy birliğiyle bir karar tesis edildiği.







Dolayısıyla da Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek; en azından hukuki nitelikte bir karar olduğu yönünde. Altını çizeyim bu kararın oy birliğiyle alındığı yönünde duydum.





Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı hususundaki argümanların sağlam bir şekilde ortaya konulacağı kanaatindeyim. Sonuçta Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür.





Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığına ilişkin yargılama faaliyetiyle bu kararın iptali yönünde bir tasarruf ortaya koyacak. En azından benim öğrendiğim bu.





Ben Danıştay adına henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir kararı aktaracak bir konumda değilim. Benimki bir gazetecilik faaliyeti neticesinde bir kulis bilgisi. Bu kararın oy birliğiyle alındığını duydum ve bu kararın yazım aşamasında olduğunu duydum."