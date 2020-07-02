Danıştay'daki Ayasofya duruşması sona erdi: Karar 15 gün içinde açıklanacak

Başvuruyu yapan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği avukatı savunmasını yaptı. Dosyaya ek olarak sunacağı maddeleri sıraladı.

Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'daki Duruşma yaklaşık 17 dakika sürdü. Ayasofya başvurusuna ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını daha sonra açıklamak üzere duruşmayı bitirdi. Danıştay, kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen İstanbul’daki Ayasofya Müzesi 1.500 yıllık tarihi boyunca Bizans İmparatorluğu’nun merkez katedrali ve Osmanlı döneminde cami olarak hizmet verdi.

Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılan Ayasofya, yüzlerce yıl boyunca Doğu Ortodoks Kilisesi’nin, imparatorların taç törenlerinin de yapıldığı merkeziydi.

Ayasofya, İstanbul’un 1453’teki fethinin ardından dört minarenin de eklenmesiyle camiye dönüştürülmüş, modern Türkiye’de alınan 24 Kasım 1934 tarihli ve 1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müze olarak kapılarını yeniden açmıştı.





Dava, AKP iktidarı döneminde, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından açılmıştı.





Bu dava dosyası, aynı dernek tarafından başlatılmış olan ikinci yargı süreci kapsamında yer alıyor. Dernek, Atatürk’ün Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi kararına imza atmadığını iddia ederek, cami olmasını talep ediyor.





Ayasofya Müzesi’nin yeniden İslam dini çerçevesince ibadethane olmasıyla ilgili tartışma Türkiye’nin siyasi tarihinde sağ siyasetçilerce sıkça gündeme taşınmış, ancak ulusal ve uluslararası politika çıkarları, 1.500 yıllık tarihiyle mimari yapı özelliği, turizm geliri ve kültürel-dini çatışmayı tetiklemesi gibi pek çok gerekçeyle rafa kaldırılmıştı.





Geçtiğimiz yıllarda Ayasofya’nın cami olarak kullanılması yönünde demeçleri olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde konuyla ilglili yeni açıklamalar yapmıştı.



