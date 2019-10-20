Danıştay Başkanı'nın kızına jet terfi!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) son kararları geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. HSK kararında derecesi yükseltilen hâkim ve savcılar arasında dikkati çeken bir isim var.





Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu jet hızıyla terfi ettirildi.

ÜÇ GÜN ELAZIĞ'DA KALDI

HSK tarafından 21 Mart 2018'de ilk görev yeri olarak Elazığ hâkimliğine atanan ve bu görevi sadece üç gün icra eden Hatinoğlu, Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne getirilmişti.

Hatinoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’na daire başkanı olarak tayin edilmişti.





Danıştay Başkanı’nın kızı Hatinoğlu son HSK kararı ile 3'üncü dereceye terfi ettirildi.





TERFİ ETTİRİLEN HÂKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI:





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