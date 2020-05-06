Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay Başkanlığı seçiminin ikinci gün... /06 Mayıs 2020 22:39

Danıştay Başkanlığı seçiminin ikinci gün...

Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulu’nda dün başlayan seçimler bugün de sürdü.

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Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yaş haddinden 20 Mart’ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulu’nda dün başlayan seçimler bugün de sürdü.

Seçimde 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 8 turunda da sonuç çıkmadı. Seçime yarın devam edilecek.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Son turda Zeki Yiğit 63, Fethi Aslan 48 oyda kaldı.
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