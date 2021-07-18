Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay’dan açık öğretim mezunları için emsal karar /18 Temmuz 2021 17:34

Danıştay’dan açık öğretim mezunları için emsal karar

Danıştay, açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetti. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan bir kişi 2013 yılında dava açtı.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın aktardığına göre söz konusu yurttaş, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce düzenlenen suni tohumlama kursuna katılmak istedi. Ancak bu talebi “örgün eğitim” mezunu olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu gelişme üzerine yurttaş, suni tohumla faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte yer alan “örgün” eğitim kelimesinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda savunma istedi. Bakanlıktan gönderilen savunmada, açık öğretim mezunu teknikerlerin uygulamalı eğitim almadıklarına dikkat çekildi. Hayvanlara yapılan suni tohumlama uygulaması sırasında yapılan en basit bir hatanın bile hayvanlarda kalıcı hasarlara olabileceği belirtildi. Davanın reddedilmesi istendi.

Danıştay tetkik hakimi ve savcı ise davanın kabulü ile yönetmeliğinin ilgili kısmının iptalini istedi. Her iki isim de görüşlerinde, açık öğretim-örgün eğitim ayrımının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

'ÖRGÜN KELİMESİ İPTAL EDİLDİ'

Taraflarının beyanlarını alan Danıştay 10. Dairesi, yönetmelikte yer alan “örgün” kelimesini iptal etti. Yani açık öğretim mezunu veteriner teknikerinin suni tohumlama kursuna katılmasının önündeki engeli kaldırdı.

Kararda, açık öğretim mezunlarının örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Söz konusu tamamlama eğitimlerine açık eğitim mezunlarının alınmamasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı kaydedildi.

Bu karar sonrası söz konusu veteriner teknikeri suni tohumlama kursuna katılacak. Ve daha sonra bu faaliyetleri yapabilecek. Karar aynı zamanda tüm açık öğretim mezunları için emsal olacak.

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