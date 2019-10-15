Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay, Ergenekon'da beraat kararına itiraz etti /15 Ekim 2019 12:42

Danıştay, Ergenekon'da beraat kararına itiraz etti

İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon 235 sanık hakkında "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından beraat kararı vermişti. Danıştay beraat kararına itiraz ederek davayı yeniden Yargıtay'a taşıdı.

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Ergenekon Davası'nda İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararına Danıştay itiraz etti.

İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 235 sanık hakkında "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından beraat kararı vermişti.

"MAHKEMENİN VERDİĞİ BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİYORUZ"

Danıştay adına avukat Refika Gamze Altunsu tarafından Yargıtay’a verilen itiraz dilekçesinde, “Beraat kararı verilen sanıklar hakkında ve hakkında davanın düşürülmesine karar verilen sanıklar hakkında bu kararın bozulması üzere 2019/293 sayılı kararı temyiz ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Danıştay'ın müracaatında, “Sanıklar hakkında açılan davada isnad edilen suçun sabit olmaması sebebiyle sanıkların beraatine karar verilmiştir. Eksik incelemeyle ve araştırma sonucu verilen beraat kararlarının temyizi gerekmiştir.” denildi.

Danıştay başvuru dilekçesinde kararın, kanunlara ve zaman aşımı kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kararı temyiz ettiği dile getirildi.

AYNI DAVADA ALPARSLAN ASLAN MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Danıştay’ın temyiz ettiği mahkeme kararında, tutuklu sanıklardan Danıştay baskını ve Cumhuriyet gazetesine el bombası saldırılarının failleri Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım "Anayasayı ihlal" suçundan mahkûm edilmişti.

Mahkeme heyeti Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım'ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.
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