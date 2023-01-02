Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay itirazı reddetti; Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı /02 Ocak 2023 19:46

Danıştay itirazı reddetti; Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden 'çıkma' kararının hukuka uygun olmadığı yönünde Danıştay'a yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

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Erdoğan'ın 'kararıyla' Türkiye, 20 Mart 2021’de kadına şiddetle mücadele konusunda önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, “çekilme kararının iptali” istemiyle Danıştay’da çok sayıda dava açmıştı. 

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de şu ifadelerle yayımlanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir."

İTİRAZ REDDEDİLDİ
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müzakereler sonunda oyçokluğuyla sözleşmeden çıkılmasının hukuka aykırı olduğuna dair itirazların reddine karar verdi.

Sözleşmeden çekilmeye ilişkin cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddederek böylece, Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.

ONAYLAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE'YDİ
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.
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