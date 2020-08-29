Danıştay o talebi reddetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santrale kömür sağlamak için açılması planlanan kapalı kömür ocağı için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararın ikinci kez iptalinin akabinde Danıştay şirketin temyiz başvurusunu reddetti.







Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'nin kömür ocağı projesine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilmişti.





Rapor üzerine bölgede zeytinlikleri olan Tayyibe Demirel tarafından Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme kararı iptal etti.





Kararın ikinci kez iptalinin akabinde şirket temyize başvurdu. Danıştay 6'ncı Dairesi, itirazı yerinde bulmayarak temyizi reddetti. Böylelikle Muğla İdare Mahkemesi'nin kararı kesinleşmiş oldu.





ŞİRKET YENİ BİR ÇED DOSYASI HAZIRLADI





Şirket ise tüm bunlar olurken yatırım süreci durdurmayarak ve Muğla 2'nci İdare Mahkemesi henüz hüküm vermeden yeni bir ÇED dosyası hazırlayarak müracaatta bulundu.





Şirketin ikinci başvurusundan da "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıkması üzerine açılan iptal davasında mahkeme keşif kararı verildi.





Muğla İdare Mahkemesi ikinci kez, keşif bilirkişi raporuna dayanarak “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptaline karar verdi. Şirket bu karara itiraz ederek Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu.





Danıştay 6'ncı Dairesi de itirazı yerinde bulmayarak temyizi reddetti