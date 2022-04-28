Danıştay savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek hukuka aykırı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davanın duruşması, Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı.







Danıştay Savcısı duruşmada tarafların savunmalarının ardından bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.





Duruşma bitti. Danıştay'ın bir ay içinde kararını vermesi bekleniyor. Karar yazılı olarak açıklanacak.





"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ"

Konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Yüzlerce kadının savunmasıyla duruşma sona erdi. Danıştay savcılığı da kadınlar da toplumun çoğunluğu da aynı şeyi söylüyor: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı anayasaya aykırıdır! Verilecek karar ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız" ifadelerine yer verildi.