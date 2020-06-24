Danıştay 10'uncu Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.





Karara göre belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan genelge yürürlükte kalacak. Danıştay, genelgenin iptal talebini ise daha sonra karara bağlayacak.





İSTANBUL VE ANKARA'DA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik yönden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi.





Belediyelerin yardım toplamasını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor." demişti.





İçişleri Bakanlığı tartışmaların ardından bir genelge yayımlayarak belediyelerin yardım toplamasını durdurdu.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.