Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay "Soylu haklı" dedi /24 Haziran 2020 14:23

Danıştay "Soylu haklı" dedi

Danıştay 10'uncu Dairesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yayımlanan ve belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgeyi haklı buldu.

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Danıştay 10'uncu Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.  

Karara göre belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan genelge yürürlükte kalacak. Danıştay, genelgenin iptal talebini ise daha sonra karara bağlayacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik yönden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi. 

Belediyelerin yardım toplamasını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor." demişti. 

İçişleri Bakanlığı tartışmaların ardından bir genelge yayımlayarak belediyelerin yardım toplamasını durdurdu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. 
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