Danıştay zeytinlikleri yok edecek yönetmeliği durdurdu

Zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu.
Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç duyurdu. Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin uygulanmasına dur dedi. Danıştay, yürütmenin durdurulması kararını vererek davayı esastan görüşecek. Kararın gerekçesi ise yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı olması."