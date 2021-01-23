Danıştay'a yeni üyeler

Cumhurbaşkanı Atama, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliklerine seçilme Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.





Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay üyesi İrfan Fidan seçildi.





Anayasa Mahkemesi'nde bulunan boş üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı.





Seçimde, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan, 8'nci Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ve 17'nci Hukuk Üyesi Mustafa Erol en çok oyu alan üç isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç isimden İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine seçti.





Danıştay Üyeliği’ne ise Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.





CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ





Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla ise Adalet Bakan Yardımcılığı'na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı.





Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ise Ali Öztürkmen uygun görüldü.





Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevden alınırken, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne Yunus Alkaç getirildi.





Danıştay Üyeliği’ne, Hâkimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca belirlenen, Ankara, Konya ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları sırasıyla Fatih Zencirci, Mustafa Nafiz Acar ve Yüksel Navdar seçildi.