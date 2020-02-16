Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay'dan berberler için emsal olabilecek karar /16 Şubat 2020 14:22

Danıştay'dan berberler için emsal olabilecek karar

Erkek berberlerinin Pazar günleri kapalı olması durumuna itiraz eden berber dükkanı sahibi Öztürk Karahan ve diğer birçok berber Danıştay tarafından haklı bulundu.

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İstanbul’un Avcılar ilçesinde berber dükkanı sahibi Öztürk Karahan, iş yerini pazar günleri açmasının yasak olmasına karşı çıkarak o gün de çalışabilmek için belediyeye dava açtı ve kazandı. Karahan, Danıştay’ın verdiği emsal kararı diğer berberlere ulaştırdı. Mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde berber dükkanı sahibi Öztürk Karahan, iş yerini pazar günleri açmasının yasak olmasına karşı çıkarak o gün de çalışabilmek için belediyeye dava açtı ve kazandı. Karahan, Danıştay’ın verdiği emsal kararı diğer berberlere ulaştırdı. Mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı.

Karahan, kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 8’inci Dairesi yasa koyucunun hafta tatilini zorunlu kıldığını kabul ederken, şu hükme vardı:

“İlgili mevzuatta aynı işi yapan esnaf, çoğunluğunun kararına göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından bu durumun tek başına hafta sonu çalışma izni verilmemesi işlemine gerekçe olamayacağı sonucuna varılmıştır. Kanunda sayılan istisnai iş kolları arasında bulunmadığı açık olan berber esnafının belediyeye müracaat ederek izin almak suretiyle hafta tatilinde de çalışabilme hakkı bulunmakta iken davalı, idarenin davacıya tanınan hafta tatilinde çalışabilme hakkını kısıtladığı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.”

Karahan, diğer berberlerin de emsal kararı iş yerlerinin ön camına yapıştırdıklarını ifade ederek, “İsteyen pazar günü çalışsın, isteyen kapatsın. Berberler Odası hafta sonu tatiliyle uğraşacağına berber çocuklarına burs imkanı sağlasın, önemli bölümü sosyal güvencesiz çalışanların haklarını, mesleğin onurunu korusun” ifadelerini kullandı.
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