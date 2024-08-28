Danıştay'dan İmamoğlu kararı: Kamu zararı yok

Danıştay, 15. Yüzyıl'da Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020'de satın almasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı incelemede kararını verdi.



10Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Danıştay Fatih Sultan Mehmet Tablosu’nun orijinal olduğuna ve kamunun zararı olmadığına hükmetti.



Londra’da 25 Haziran 2020'de Christie’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosu İBB tarafından 7.9 milyon liraya satın alındı.



Tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde sergilenmeye başlandı.



Süleyman Soylu dönemde İçişleri Bakanlığı tablonun satın alınmasıyla ilgili ön inceleme başlattı, müfettiş görevlendirildi. Müfettiş ise İmamoğlu’nun daha önce AK Parti’den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterip “AKP militanı” dediği Arif Yıldırım’dı.



Mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım daha önce de konuyla ilgili üç kez sözlü talepte bulunup inceleme yaptı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İki yıl sonra 2022’de konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ikinci bir inceleme başlattı.



İncelemenin ardından İBB yetkileri Danıştay’a itiraz başvurusu yaptı.



İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Daire yapılan incelemede tablonun orijinal olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.



Kararda tablonun alımında müzayede ve ödeme işlemlerinde herhangi bir kamu zararının oluşmadığı da belirtildi.



Danıştay Birinci Daire’nin 27 Mart’ta verdiği kararda dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla Mehmet Alkanalka ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB yetkilileri hakkındaki soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmın kaldırılmasına oybirliğiyle hükmedildi.