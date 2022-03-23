Danıştay'dan yeni 'zeytinlik' kararı

Tepkilere neden olan ve İzmir’in Seferihisar ilçesinin zeytinlikleri ile ünlü Orhanlı köyünde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı yürütülen kampanya sonuçlandı.





Danıştay 6. Dairesinin, yerel mahkemeyi ve köylüleri haklı bularak İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin projenin iptaline ilişkin kararını onadığı beliritldi.







Cumhuriyet'te yer alan haber göre İzmir’in Seferihisar ilçesinin zeytinlikleri ile ünlü Orhanlı köyünde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı köylülerin açtığı dava Danıştay tarafından sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemeyi ve köylüleri haklı bularak İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin projenin iptaline ilişkin kararını onadı. İzmir’in Seferihisar ilçesinin zeytinlikleri ile ünlü Orhanlı köyünde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı köylülerin açtığı dava Danıştay tarafından sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemeyi ve köylüleri haklı bularak İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin projenin iptaline ilişkin kararını onadı.

Karar ile 157 ada 2 Parsel içerisinde yer alan jeotermal sondaj kuyuları projesi tamamen iptal edilmiş oldu.Karar sonrası açıklama yapan köylüler, “Orhanlı’yı ‘ JES’lere vermeyeceğiz’ demiştik. Mücadelemiz ile kazanan çevre ve bizler olduk. Örnek bir karar” dediler. JES'e karşı mücadele veren köylülerün eylemine, STK'ler, milletvekilleri ve belediye başkanları destek vermişti.