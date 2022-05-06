Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay'ın o tesisin yapımını iptal ettiği belirtildi /06 Mayıs 2022 23:14

Danıştay'ın o tesisin yapımını iptal ettiği belirtildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince yapılmak istenen ve Karabağlar ilçesinde yer alan Uzundere’deki katı atık tesisinin yapım işinin iptal edildiği açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Uzundere Mahallesi’ne İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince tarafından yapılmak istenen Katı Atık Transfer Merkezi, Asfalt Plant merkezi ve temizlik işleri şantiyesi planlarına karşı açılan davada verilen iptal kararını Danıştay 6’ıncı Dairesi de onadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09 Ocak 2017 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan Katı Atık Transfer Merkezi, Asfalt Plant merkezi ve temizlik işleri şantiyesi yapım ve kullanım kararlarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı Uzundere Köylüleri ve Harmanyeri Derneği iptal istemiyle dava açmış ve İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti.

Karar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temyize taşındı. Temyiz sürecinin de sonuçlandı davada Danıştay 6’ncı Dairesi oybirliğiyle kesin olarak onama kararı verdi.
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