Samanyolu Haber /Gündem / Dar gelirliye ağır darbe: Ekmek ve makarnaya zam yağacak /04 Mayıs 2022 11:21

Dar gelirliye ağır darbe: Ekmek ve makarnaya zam yağacak

Merkez Bankası, buğdaya gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un ve bulgura zam yağacağını rapor etti. Yem zamları sebebiyle et, süt ve yumurta fiyatlarında da yeni zamlar bekleniyor.

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Merkez Bankası (TCMB), buğday fiyatının artması nedeniyle önümüzdeki 4 ay boyunca ekmek, makarna, un, bulgur ve tahıl ürünlerindeki zam sağanağının devam edeceğini bildirdi.

ENFLASYONDA 17 PUAN ARTIŞ
Merkez Bankası, zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağına hesapladı. TCMB yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası, buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan kritik bir analiz çalışması yayımladı. Çalışmada, önümüzdeki dönemde yaşanacak gıda zamlarına ilişkin şu tespitler yapıldı:

SAVAŞ RİSKLERİ CANLI TUTUYOR
“2020 yılında yaşanan kuraklık ve döviz kurundaki artışla beraber ekmeklik buğday fiyatları artış eğilimine girmiştir. Devam eden jeopolitik görünüm, uluslararası buğday fiyatları ve tedarik sıkıntıları kanalıyla ekmek, makarna, un, bulgur ve fırın ürünleri üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisiyle 23 Şubat-18 Nisan arasında yurtiçi ekmeklik buğday fiyatları yaklaşık yüzde 28.3 oranında artmıştır. Teknik tahminler yurtiçi buğday fiyatlarındaki yüzde 10 oranındaki bir artışın tüketici ekmek-tahıl enflasyonuna yansımasının 4 aylık bir süre zarfında 6 puan civarında olduğuna işaret etmektedir. 23 Şubat-18 Nisan arasında buğday fiyatlarının yüzde 28.3 arttığı dikkate alındığında, diğer faktörlerin (kur, mazot, tedarik zinciri) etkisi sabitken bu gelişmenin ekmek tahıl grubuna olası ek etkisinin 17 puan civarında olacağı hesaplanmaktadır”

BEYAZ ET VE YUMURTA DA ETKİLENİR
Merkez Bankası çalışmasında, tahıl ve yağlı bitkilerdeki fiyat artışlarının yurtiçi yem fiyatlarını, bunun da kırmızı ve beyaz et, yumurta ile süt ve süt ürünleri üzerinde zam baskısı yarattığı belirtildi. Çalışmada, “Bu durum dikkate alındığında, jeopolitik gelişmeler dış fiyat baskıları kanalıyla tüketici gıda fiyatları üzerinde kayda değer etkiler oluşturmaktadır” denildi.
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