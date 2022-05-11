Dar gelirliye TOKİ darbesi: Erdoğan'ın 'müjdesi' ters tepti

BirGün'den Berkay Sağol'ungöre, TOKİ’nin kendi sitesinde yer alan duyuruya göre, Isparta Merkez Çünür 1002 Konut Projesi kapsamında hak sahiplerinin 21 Nisan’da tarihinde belirlendiği, sözleşmelerin ise 9 Mayıs ise 30 Haziran tarihleri arasında imzalanacağı açıklandı.Hane halkı gelirinin en fazla 10 bin TL olması şartlarından biri olan dar gelirliler için Isparta Çünür’de 2+1 ve 3+1 evler yapıldı. Yapılan 1. Etap TOKİ konutlarında taksit tutarları ilk belirlendiği gibi 900 TL iken, 2. Etap konutlarda ise kura çekimi sonrasında peşinat ve taksit tutarlarının arttığı belirtildi. Kurayı kazananlar, proje başlarken 2+1 evler için 16 bin TL peşinat, 900 TL aylık ödeme üzerinden kura çekildiği ileri sürdü. Sözleşme imzalama döneminde ise istenen peşinat bedelinin 52 bin TL’ye, taksit tutarının ise 2 bin 628 TL’ye kadar çıktığı öğrenildi.Kura çekiminde hak sahibi olan bir kişi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Biz alt gelirli insanlarız. Bize 900 TL aylık ödeme üzerinden kura çektirdiler ama şimdi bu rakamları 2 bin TL’nin üstüne çıkardılar. Bu hak mı? Adalet mi? Taksit tutarımızı daha düşük yapabileceğimizi öğrendik ama o zamanda 6 ayda bir memur maaş artış oranı şeklinde taksitlerin artacağını söylediler” dedi. Bir başka kişi ise şunları söyledi: “2019 yılında çekilen kurada ismim çıkmıştı. Ev maliyetlerini 160 bin TL demişlerdi ama gelinen günde maliyetler 450 bin civarına yükseldi. Asgari ücretle çalışan biriyim ve 2 bin TL gibi bir aylık ödemeye karşılamam çok zor.”CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı ise yaşananlara tepki gösterdi. Halıcı, “Dar gelirli vatandaşlarımız bir süredir bu ödeme planlarını yapamadıklarını, ödeyemediklerini belirtiyor. Devletin bu konu da bir takım güncellemeler yaptığını ancak bunun da çok fahiş fiyatlar olduğunu gönderdikleri mesajlarda belirtiyorlar. TOKİ’nin amacı dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak, o zaman TOKİ zarar etmeden, en makul ödeme planları oluşturmalıdır. TOKİ’nin amacı rant ve kar elde etmek olamaz. Vatandaş kendi ödeyemediği için üç, beş ay sonra haklarını devretmek zorunda kalıyor. Dar gelirli ailelerimizin haklarının korunması gerekir” dedi.Proje kapsamında yer alan bilgilere göre, 2+1 en ucuz evin bedeli 361 bin TL, peşinatı 36 bin TL ve aylık taksiti ise 1808 TL olarak açıklandı. Fiyatı en yüksek evin bedelinin ise 525 bin TL, peşinatının 52 bin TL ve aylık taksitinin ise 2 bin 628 TL olduğu öğrenildi. 3+1 evlerin ise en ucuzu 417 bin TL olurken, peşinatı 41 bin TL, aylık taksiti 2 bin 86 TL oldu. Fiyat olarak en yüksek evin bedeli 592 bin TL, peşinatı 59 bin TL, aylık taksiti ise 2 bin 960 TL olarak listelendi.