Samanyolu Haber /Gündem / Daraltılmış bölgede anlaştılar! Şimdi sıra vekil paylaşımında /21 Eylül 2021 10:38

Daraltılmış bölgede anlaştılar! Şimdi sıra vekil paylaşımında

Cumhur İttifakı'nın yüzde 7 barajı için ön görülen seçim yasası formülünde, AKP seçim çevrelerinin 7 vekilden oluşmasını talep ederken, MHP 12 vekil istedi.

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Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi konusunda anlaşan Cumhur İttifakı’ndan AKP ve MHP, seçim mevzuatında yapılacak diğer değişikliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tayyip Erdoğan, seçim yasası ile ilgili düzenlemelerin yeni dönemde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda her iki parti yönetimi de seçim yasası üzerindeki çalışmayı hızlandırdı. Anayasa’ya göre, seçim yasalarında yapılacak değişikliklerin uygulamaya girmesi için, seçim tarihinden bir yıl önce Meclis’te kanunlaşması gerekiyor.

Bu takvimi de dikkate alan AKP ve MHP yönetimi, en geç 2022 yılı başında seçim yasasında yapılacak değişiklikleri Meclis gündemine getirmeyi hedefliyor. AKP ile MHP arasında yürütülen temaslarda, seçim barajının yüzde 7’e indirilmesi konusunda bir uzlaşma çıkmıştı.

DARALTILMIŞ BÖLGE FORMÜLÜ

Seçim mevzuatında yapılacak değişikliklerin en önemli başlıklarından birini de ‘daraltılmış bölge’ sistemi oluşturuyordu. MHP, başından beri dar veya daraltılmış bölgeye itiraz ediyor. AKP son olarak, daraltılmış bölgeye benzer bir sistemi gündeme getirmiş ve her seçim çevresinin 7 milletvekilinden oluşmasını önermişti. Ancak MHP bu öneriye de itiraz etti.

Havuz medyasında yer alan habere göre; iki parti arasında yürütülen temaslarda gündeme gelen son formül ise seçim çevresi sayısının en fazla 12 milletvekilinden oluşacak şekilde belirlenmesi oldu. AKP kaynaklarının, bu yöntemin ‘Daraltılmış veya dar bölge sistemi’ anlamına gelmediğini, seçim çevresi sayısının artırılmasına yönelik bir ara formül olarak değerlendirildiği öne sürüldü. MHP’nin de her seçim çevresinin 12 milletvekilinden oluşmasına sıcak baktığı belirtiliyor.
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