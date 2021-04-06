104 emekli amiral imzasıyla yayınlanan bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, “Amirallerin WhatsApp grubunda değilim. Gönderdiler, ‘Katılırım’ dedim. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik” dedi. Kezek, zamanlamanın yanlış olduğunu söyleyerek, “milletin eline malzeme verildiğini” söyledi.







Kezek, ‘darbe çağrışımı’ suçlamalarına ilişkin de, “Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti” diye konuştu.





“Montrö, Karadeniz’de gemi sayısını, savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul’dan dolayı Montrö ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Romanya ve Bulgaristan, ABD’nin üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. ‘Bu amirallere haddini bildirin’ mi dedi, Amerika?” diyen Kezek, açıklamanın zamanlamasına ilişkin olarak, “Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu” değerlendirmesinde bulundu.







“DARBE ÇAĞRIŞIMI OLUR MU YA!”





İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kezek, darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin olarak da şunları söyledi:





“Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz... Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadelerini kullandı.









