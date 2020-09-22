Darbe davasında tanıktı, sanık oldu

Üsteğmen Onur Karan, tutuklanmasaydı Yargıtay’ca bozulan Sabiha Gökçen Havaalanı İşgal Girişimi davasının 23 Eylül’deki duruşmasında yine tanık sıfatıyla dinlenecekti.







Cumhuriyet’in haberine göre mahkemede verilen ifadelerde “Darbeye karşı tümen komutanının görevlendirip emir komutayı almalarını emrettiği Kurmay Albay Hançeri Sayat ve Kurmay Albay Erkan Olgay, darbe gecesi tugaya gelerek darbecileri püskürttü. Emrine 60 tank ve 20 fırtına obüsü verilen Üsteğmen Karan, darbecilerin emrine karşı çıkarak, iki komutanla birlikte darbecilere desteğe gelen 110 Kara Harp Akademisi öğrencisini gözaltına aldı ve 04:30’a kadar darbecileri püskürttü.” denildi.





Kurmay albaylar Hançeri Sayat ve Erkan Olgay, 15 Temmuz’dan sonraki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) “kahramanlıkları” gerekçesiyle generalliğe terfi ettirilmişti.