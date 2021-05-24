Darbeciler 'KHK'yı keşfetti: 125 bin öğretmen ve 20 bin akademisyen açığa alındı

Myanmar'da 1 Şubat'ta askeri cuntanın ülke yönetimine el koymasının ardından halkın sivil protestoları dördüncü ayına doğru yaklaşırken, Myanmar Öğretmenler Federasyonu'ndan açıklama geldi.







Federasyon, sivil itaatsizlik eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 125 bin 900 ilköğretim ve lise öğretmeninin ve üniversitelerde görevli 19 bin 500 öğretim üyesi ve diğer çalışanın askeri yönetim tarafından açığa alındığını açıkladı.





Öğretmen ve öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılması kararının, yeni ders yılının başlamasına günler kala gelmesi ise dikkati çekti.





Euronews'te yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen ve askeri cunta tarafından arananlar listesinde olduğu belirtilen bir öğretmen, kararın sokaklarda eylem yapan öğretmenleri tehdit ederek okullara geri sokma çabası olduğunu belirterek, "Eğer öğretmenleri bu şekilde işten atmaya başlarlarsa, ülkedeki tüm eğitim sistemi bir anda çöker. Bir öğretmen olarak askeri cuntanın arananlar listesindeyim. Eğer okula, işimin başına dönersem hakkımdaki suçlamalar da düşecek." diye konuştu.





Ülkedeki birçok aile ise askeri yönetim çatısı altında eğitim görmelerini istemedikleri ve güvenlik zaafiyeti nedeniyle çocuklarını okula göndermiyor.





Myanmar genelinde yaklaşık 430 bin öğretmen ve öğretim üyesi görev yapıyor. Askeri cuntanın bu kararı sonrası ülkede görev yapan eğitimcilerin yaklaşık 4'te 1'i işlerini kaybetmiş oldu.





Yaklaşık 4 aydır askeri cunta ile yönetilen Myanmar'ın eğitim sistemi dünyanın en kötü sistemlerinden birine sahip. Dünya genelinde yapılan bir araştırmada ülkenin eğitim sistemi 93 ülkeden oluşan listenin 92'inci sırasında yer alıyor.





Ülkede yaklaşık 4 aydır süren askeri darbe karşıtı eylemlerde can kaybı en az 805 olarak açıklandı. Ülkede 4 bin 146 kişi tutuklu halde bulunurken, 1722 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.





Myanmar'da geçtiğimiz günlerde askeri yönetim, darbenin ardından iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğini yaptığı, Ulusal Demokrasi Birliği partisinin feshedileceğini açıklamış, seçilmiş hükümete el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in emeklilik yaş sınırının kaldırıldığı bildirilmişti.