Darbeden eski başkan Bolsonaro’nun evine baskın yapıldı

Bolsonaro’nun ABD’ye taşınan oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah babamın evine baskın yapıldı” dedi. Yargıç Moraes’i hedef alan Bolsonaro, “Mahkemeyi kişisel silahına dönüştürmüş bir siyasi gangster” ifadelerini kullandı.





Yargıç Moraes, hem Bolsonaro hem de oğlunun Brezilya’ya karşı “düşmanca eylemler içinde olduğunu” belirterek alınan tedbirlerin gerekli olduğunu savundu. Yeni önlemlerle birlikte Bolsonaro’nun büyükelçiliklere yaklaşması da yasaklandı. Eski lider, hafta içi 19.00-06.00 saatleri arasında, hafta sonu ve resmi tatillerde ise tüm gün boyunca ev hapsinde olacak.





Polis baskını sırasında Bolsonaro’nun evinde nakit para ele geçirildi. Eski başkan, baskının ardından götürüldüğü adalet sekreteryası binasından çıkarken yaptığı açıklamada, “Brezilya’dan ayrılmayı ya da büyükelçiliğe gitmeyi hiç düşünmedim” dedi. Uygulamaları “boğucu” ve “aşağılayıcı” olarak tanımladı.





Soruşturma, ABD ile Brezilya arasında da diplomatik gerilime yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Brezilyalı müttefiki için konuşarak, Moraes’in “cadı avı” yürüttüğünü söyledi ve Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Moraes’in ABD vizesini iptal ettiklerini açıkladı.





Bolsonaro’nun seçim yenilgisi Brezilya’yı karıştırmıştı





Bolsonaro’nun darbe planı iddiaları, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını nedeniyle yargılanmasıyla benzerlik taşıyor. Her iki lider de “siyasi zulüm” gördüklerini savunuyor.





Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan ikinci tur seçimlerde solcu lider Luiz Inácio Lula da Silva, aşırı sağcı Jair Bolsonaro’yu mağlup ederek devlet başkanı seçilmişti. Lula, 1 Ocak 2023’te yemin ederek görevine başlamıştı. Ancak seçim sonuçlarını kabul etmeyen Bolsonaro destekçileri, ülke genelinde otoyolları kapatmış, günlerce süren protestolar düzenlemişti.





Tansiyon, 8 Ocak 2023’te doruğa ulaştı. Kalabalık gruplar, ordunun yönetime el koymasını talep ederek başkentteki polis bariyerlerini aştı. Ulusal Kongre binasını basan göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayı ile Yüksek Mahkeme’ye de zorla girdi. Olaylar, Lula hükümetine karşı bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. Güvenlik güçlerinin geç müdahalesi tartışma yaratırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.





Savcılar, Bolsonaro ve 7 sanık hakkında “silahlı suç örgütü kurmak” ve “demokratik düzeni zorla yıkmaya teşebbüs etmek” suçlarından ceza istedi. Kararı, aralarında Moraes’in de olduğu beş yargıç verecek. Bolsonaro suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.





Halihazırda dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle aday olması yasaklanan Bolsonaro, 2026 seçimlerine yeniden katılmak istediğini açıklamıştı. Öte yandan mevcut Başkan Luiz Inacio Lula da Silva da cuma günü yaptığı açıklamada, bir dönem daha aday olacağını duyurdu: “Bu ülkeyi neredeyse mahveden o çılgınlara teslim etmeyeceğim.”