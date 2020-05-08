Samanyolu Haber /Gündem / Darbemsi şey ne? /08 Mayıs 2020 14:04

Darbemsi şey ne?

"AKP rejimi neyin peşinde? Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı, oyunu görmüş! Yazısında, “AKP yahu bize şöyle darbemsi bir şeyler tezgahlansa, havasında” diyor."

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Ali Emir Pakkan | samanyoluhaber.com

Türkiye’deki gazeteler, Tek parti, Tek adam döneminde basın böyle olur dedirten örneklerden geçilmiyor!

Şu sıralar, bir merkeze bağlı medya, “darbe tehdidi var” haberleri yayıyor. Kimse böyle bir tehlike varsa 18 yıldır ülkeyi yöneten iktidar hangi önlemleri alıyor? “ diye sormuyor, soramıyor!

Gazetecilik açısından utanç verici. Hürriyet’i de Milliyet’i de aynı çukurda! Oysa ne gerek var kağıt israfına! Resmi gazetenin yanında bir propaganda bülteni çıkarın, yetsin! Ama konumuz medyanın tek yanlı, bu çirkin yayınları değil!

Konumuz bu haberlerle bildik bir senaryonun ısıtılıyor olması! Kısaca:
“Darbe planları yapılıyor” havası yayılıyor.

Peki kim bu darbeciler!

AKP rejimi neyin peşinde?

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı, oyunu görmüş! Yazısında, “AKP yahu bize şöyle darbemsi bir şeyler tezgahlansa, havasında” diyor.

Bursalı, önemli bir tespit daha yapıyor:

“Bu darbemsi şeyi ancak kendi kendilerine yapabilirler, çünkü bu işi Türkiye’de kendilerinden başka becerecek bir güç yok.” ( 7 Mayıs 2020, Cumhuriyet)

Darbe ne?
Darbemsi şey ne?

Darbe 27 Mayıs, 12 Eylüldür.
Darbemsi şey ise 15 Temmuzdur.

Türkiye, er geç bu gerçeği görecektir!

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