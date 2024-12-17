Samanyolu Haber /Gündem / 'Darbeyi Gülen’in uzaktan planladığı fikri Erdoğan’ın bir propagandası' /17 Aralık 2024 23:36

'Darbeyi Gülen’in uzaktan planladığı fikri Erdoğan’ın bir propagandası'

Donald Trump'ın eski Güvenlik Danışmanı Bolton, "Erdoğan’ın Türkiye’de daha fazla kişisel kontrol elde etme çabasının bir parçasıydı. Erdoğan'dan delil istedik. Gülen'i ABD'den istemek için yolladığı deliller yeterli değildi. Bizi ikna edemedi." dedi.

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Velev News'te yer alan habere göre ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevinde bulunmuş olan John Bolton, Fethullah Gülen’in uzaktan darbeyi planladığı fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın propagandası olduğunu söyledi.

İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya yayınına katılan John Bolton, darbeyi Gülen’in uzaktan planladığı fikrinin Erdoğan’ın propagandası olduğunu belirterek, “Erdoğan’ın Türkiye’de daha fazla kişisel kontrol elde etme çabasının bir parçasıydı. Erdoğan’dan delil istedik. Gülen’i ABD’den istemek için yolladığı deliller yeterli değildi. Bizi ikna edemedi.” dedi.

Haskoloğlu, Bolton ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Trump’ın güvenlik danışmanlığı yapmış olan Bolton’a, Türkiye’deki darbe girişiminde ABD’nin rolü olup olmadığını sordum:  Gülen, Erdoğan’a muhalefeti bastırmak için bir bahane verdi. Gülen’in darbeyi uzaktan planlama fikrinin Erdoğan’ın bir propagandası olduğunu düşünüyorum.  Erdoğan’ın Türkiye’de daha fazla kişisel kontrol elde etme çabasının bir parçasıydı. Aldığı önlemleri darbeye karşı bir direnç olduğunu savunuyordu.”
Bolton, Fethullah Gülen’in iadesi için Erdoğan’ın birkaç kez Trump ile görüştüğünü belirterek, “Erdoğan bir kez bu konuyla ilgili Trump ile görüştü. Yardımcılarıyla görüştüm. Bizlere kanıt gönderin, bakalım dedik. Gönderilen kanıtları aldık ve adalet bakanlığına verdik. Bu kanıtlar Erdoğan’ın daha önce sunduğu kanıtların aynısıydı ve gerçekten yeterli değildi. Gülen'in suç işlediğine dair dava açmak için yeterli değildi. Deliller ikna edici değildi.” ifadesini kullandı.

‘ERDOĞAN’DA BİR BOZUKLUK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Türkiye’de güveninin halka olduğunu kaydeden Bolton, “Erdoğan’da bir bozukluk olduğunu düşünüyorum, tıpkı nasıl Trump’ta var” dedi. Erdoğan ve diğer otoriter liderin Trump’ı iyi tanıdıklarını ve iltifat edildiğini ve istediklerini yaptırabildiklerini kaydeden Bolton, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan diğer otoriter liderler gibi Trump’ı övdüğünde isteklerine olumlu baktırabileceğini biliyor. Erdoğan, Türkiye’nin önemli konularında Trump’ı nasıl etkileyeceğine çoktan bir plan hazırlandığından eminim. Erdoğan, Halkbank davasının düşürülmesi için Trump’tan yardım istedi. Trump bunu Erdoğan için yapacağını söyledi ancak yapamadılar.''
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