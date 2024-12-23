Samanyolu Haber /Gündem / Darbeyle suçlanmışlardı: 'Çarşı' davasında tüm sanıklara beraat /23 Aralık 2024 14:17

Darbeyle suçlanmışlardı: 'Çarşı' davasında tüm sanıklara beraat

Gezi davasında beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davada tüm sanıklar için yeniden beraat kararı verildi.

SHABER3.COM

Gezi Parkı olaylarına ilişkin haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Mahkemesinde görüldü.

TÜM SANIKLARA BERAAT
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'örgüte üye olma' suçarından beraatlarına hükmetti.

NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'örgüte üye olma' suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar; Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Can Atalay gibi isimlerin de yargılandığı ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum edildikleri İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı Davası ile birleşmişti. 

DOSYALAR YENİDEN AYRILDI 
Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı 'Çarşı Grubu Davası' olarak bilinen bu dosyayı ayırmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Darbeyle suçlanmışlardı: 'Çarşı' davasında tüm... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:18