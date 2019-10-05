Darısı tüm iftiraya uğramış olanlara...

"Barış akademisyenleri" diye bilinen ve "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlığını taşıyan bildiriyi imzaladığı için kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) ve Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeliğinde ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal yargılandığı davada beraat etti.





Kararı şahsi Twitter hesabından duyuran Bostan, "Kurucusu olduğum partiden ve üniversitedeki görevimden ihracıma sebep olan Bu Suça Ortak Olmayacağız (Barış akademisyenleri) bildirisine imza attığım için hakkımda açılan teröre destek suçlamasından beraat etmiş bulunuyorum. Darısı tüm iftiraya uğramış olanların başına." ifadeleri ile AKP'nin hukuksuzluklarına atıf yaptı.





28 ŞUBATÇILAR DA BÖYLE DİYORDU!





AKP hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mağdur ettiği 150 bin kişiden biri olan Ünsal, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın "KHK'lılar diye bir grup yok. Devlet birileri ile çalışmak istemiyorum' diyor." sözlerine sert cevap vermişti.





Ünsal, "28 Şubatçılar da bize 'başörtülüler ile çalışmak istemiyoruz' diyordu. 'Devlet istemiyor' sözleri çok tehlikeli." diyerek AKP'nin 28 Şubatçıların izin gittiğini ima etmişti.