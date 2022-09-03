Samanyolu Haber /Teknoloji / Darknet'ten kiralık katil tutmaya çalışan Alman tutuklandı /03 Eylül 2022 10:29

Darknet'ten kiralık katil tutmaya çalışan Alman tutuklandı

Almanya'da sevdiği erkeğin partnerini öldürmesi için darknet sitesinden kiralık katil tutma girişiminde bulunan bir Alman 'cinayete teşvik' ile suçlanıyor.

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Berlin savcılığından yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki zanlı, kiralık katil için 9 bin dolarlık bitcoin teklifinde bulunmuş.

Zanlı hakkında suç duyurusunda bulunan Alman savcılar, şüphelinin ilgi duyduğu ancak karşılık alamadığı kişinin partnerini öldürmeye karar verdiğini söyledi. Savcılar, zanlının darknet'te 'sözleşmeli cinayet hizmeti' veriyor gibi görünen bir siteye kaydolduğunu ve kimliği belirsiz kişilerce aynı zamanda dolandırıldığını da açıkladı.

Savcılığın açıklamasına göre şüpheli, öldürülmesini istediği kişinin ev adresi ve fotoğraflarını da karşı tarafa göndermiş ve cinayetin bir kaza gibi görünmesini şart koşmuş.

İlk olarak 9 bin dolarlık bitcoin ödeyen şüpheli, daha sonraki teklifi artırarak toplamda 24 bin dolar ödeme yapmış.

AP'ye göre yaptığı ödemeler karşılığında istediği hizmeti alamayan ve sahte bir darknet sitesiyle irtibata geçtiğini öğrenen şüpheli daha sonra şikayetçi olmuş.

Savcılar, şüphelinin bir gazetecinin araştırması sayesinde tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi.
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