Samanyolu Haber /Gündem / Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı /10 Aralık 2024 22:38

Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen ve eylül ayında açıklanan 2024 Nobel Ödülleri, Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

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Eylülde açıklanan 2024 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahipleri ve yakınlarının yanı sıra davetliler katıldı.

Ödülleri İsveç Kralı 16. Carl Gustav sahiplerine takdim etti.

Ekonomi ödülünü Türkiyeli Ermeni bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı.

Acemoğlu, Nobel ödülünü aldıktan sonra; haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para ödülü verildi.

Öte yandan 2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.
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