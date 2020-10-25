Samanyolu Haber /Gündem / Darp edilen kargo görevlisi hayatını kaybetti, saldırgan tutuklandı /25 Ekim 2020 13:46

Darp edilen kargo görevlisi hayatını kaybetti, saldırgan tutuklandı

İstanbul'da kargonun geciktiği bahanesiyle darp edilen Mehmet Ali İbin isimli kargocu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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19 Ekim'de yaşanan olayda; MNG Kargo çalışanı 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adresi eksik yazılan kargoyu ulaştırmaya çalıştığı kargo sahibi Tayfun Ş. tarafından “kargo gecikti” bahanesiyle sokak ortasında darp edildi. İbin aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi. Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırılan İbin, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çalışma arkadaşları tarafından İbin yoğun bakımdayken yapılan açıklamada “Acımızı yaşayamıyoruz bile, suçlu serbest. Gencecik bir insan Mehmet, ekmeğinde Mehmet, belki de toprağa vereceğimiz Mehmet, nerede adalet. Acımıza ses olun. Kargoyu şubeye iade etmek yerine alıcıyı arayarak iyilik etmek istemiş ve belki de bu durum onun hayatına mal olacak” denildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İbin'in ölümü sonrası gözaltına alınan saldırgan Tayfun Ş. ise emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tayfun Ş., tutuklandı.

Mahkemedeki sorgusunda kız arkadaşına iki adet ayakkabı sipariş ettiğini ve siparişin geciktiğini söyleyen Tayfun Ş., kendisine küfür edildiğini ve agresif davranıldığını öne sürüp "Refleks olarak ben de elimle bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yardım etmek için kendisine yaklaştım. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm" iddialarında bulundu.
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