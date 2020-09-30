Samanyolu Haber /Gündem / Darphane’nin bandrol ihalesini kazanan isim, Albayrak'ın arkadaşı çıktı /30 Eylül 2020 12:22

Darphane’nin bandrol ihalesini kazanan isim, Albayrak'ın arkadaşı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin sigara ve içki bandrolleri üretimini rakipsiz bir ihaleyle alan ve ihaleden sadece 3,5 ay önce kurulmuş olan DNS AŞ’nin patronu Halil İbrahim Danışmaz, Bakan Berat Albayrak’ın arkadaşı çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin sigara ve içki bandrolleri üretimini rakipsiz bir ihaleyle alan Halil İbrahim Danışmaz’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la arkadaş olduğu ortaya çıktı. 

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, kuruluşundan 3,5 ay sonra devletin en önemli kurumlarından birinden rakipsiz ihaleye katılan ve daha önceki üretici Sicpa’nın Darphane’ye devredilen tesislerinde üretime büyük bir avantajla başlayan DNS’nin sahibi Halil İbrahim Danışmaz’ın adı internette pek çok belgede Albayrak’la birlikte anılıyor. RedHack’in ele geçirdiği Berat Albayrak’ın mail adresinden çıkan belgelerden birinde, FBI’ın, Albayrak’a bilgi veren Halil İbrahim Danışmaz’ı "Türkiye için ajanlık yaptığı iddiasıyla" sorguya çektiği belirtiliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Albayrak’ın sağ kolu olarak nitelenen eski Turkish Heritage Vakfı Başkanı Halil İbrahim Danışmaz’ın Amerika’da faaliyet gösteren kişi ve kurumlar hakkında "düzenli bilgi gönderdiği" iddia edilmişti. Vakfın internet sayfasına göre en büyük destekçilerinin THY, Emlak Konut, Kalyon Holding olduğu belirtilmişti. 
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