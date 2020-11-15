Samanyolu Haber /Gündem / DASK İzmir depremi sonrası yapılan ödeme miktarını açıkladı /15 Kasım 2020 16:52

DASK İzmir depremi sonrası yapılan ödeme miktarını açıkladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK), İzmir'de 116 kişinin yaşamını yitirdiği depremden sonra toplam 24,4 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi.

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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir'de 116 kişinin yaşamını yitirdiği depremden sonra toplam 24,4 milyon lira ödeme yaptı.

Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleşiyor.

DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden aldığı hasar ihbarı sayısı, 12 Kasım itibariyle 17 bin 500'e ulaşırken, poliçe sahiplerine depremde hasar gören konutları için toplam 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.

Öte yandan, DASK'ın hasar tespit çalışmalarını, İzmir'de oluşturduğu İletişim Merkezi ile yerinden yönettiği de belirtildi.
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