Datça depremiyle ilgili korkutan senaryo: 'Deprem fırtınasını yeniden başlatabilir'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının Girit’in doğusunda ve Afrika levhası ile Ege-Anadolu levhası arasındaki sınırda gerçekleştiğine dikkat çekti. Sözbilir, “Jeolojik anlamda güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Ege-Anadolu levhasının sınırında gelişti. Bu deprem önemli. Geçmişte burada, 7 ile 8 büyüklüğünde depremler oldu” dedi.





Santorini Adası'nda yılın başında meydana gelen volkanik depremlerin bir süredir durduğunu belirten Sözbilir, bu son depremin o bölgedeki hareketliliği yeniden tetikleyebileceğini söyledi. “Santorini depreminin tekrar başlamasına neden olabilir. Deprem fırtınası gelişebilir” ifadelerini kullandı.





İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, bölgesel jeolojik dengeler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, özellikle Santorini Adası’ndaki volkanik hareketliliğin bu depremle yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Akdeniz’de saat 01.51’de merkez üssü Datça'nın 155 kilometre açığında gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği ve herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.1950 yılında Santorini yakınlarında yaşanan büyük bir depremin Türkiye’de etkili olmadığını hatırlatan Sözbilir, buna karşın Datça açıklarında yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’nin güney kıyılarını etkileyebileceği uyarısında bulundu. “Geçmişte tsunamiye neden olmuş. 7.5'in üzerinde bölgedeki bir deprem, tsunami yaratmış. Ayrıca binaların sağlam olmadığı kesimlerde de yıkıcı etkiye neden olabilir” dedi.