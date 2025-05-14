Samanyolu Haber /Gündem / Datça depremiyle ilgili korkutan senaryo: 'Deprem fırtınasını yeniden başlatabilir' /14 Mayıs 2025 16:12

Datça depremiyle ilgili korkutan senaryo: 'Deprem fırtınasını yeniden başlatabilir'

Dün gece saatlerinde Datça açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik açıklamalar geldi. Prof. Dr. Sözbilir, Santorini Adası’ndaki volkanik aktiviteyi tetikleyebileceğini söyleyerek, bu durumun 'deprem fırtınası'nı yeniden başlatabileceğine dikkat çekti.

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, bölgesel jeolojik dengeler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, özellikle Santorini Adası’ndaki volkanik hareketliliğin bu depremle yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

GECE YARISI KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Akdeniz’de saat 01.51’de merkez üssü Datça'nın 155 kilometre açığında gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği ve herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

GEÇMİŞTEKİ DEPREMLERİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının Girit’in doğusunda ve Afrika levhası ile Ege-Anadolu levhası arasındaki sınırda gerçekleştiğine dikkat çekti. Sözbilir, “Jeolojik anlamda güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Ege-Anadolu levhasının sınırında gelişti. Bu deprem önemli. Geçmişte burada, 7 ile 8 büyüklüğünde depremler oldu” dedi.

'VOLKANİK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR'

Santorini Adası'nda yılın başında meydana gelen volkanik depremlerin bir süredir durduğunu belirten Sözbilir, bu son depremin o bölgedeki hareketliliği yeniden tetikleyebileceğini söyledi. “Santorini depreminin tekrar başlamasına neden olabilir. Deprem fırtınası gelişebilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÜNEY KIYILARI RİSK ALTINDA

1950 yılında Santorini yakınlarında yaşanan büyük bir depremin Türkiye’de etkili olmadığını hatırlatan Sözbilir, buna karşın Datça açıklarında yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’nin güney kıyılarını etkileyebileceği uyarısında bulundu. “Geçmişte tsunamiye neden olmuş. 7.5'in üzerinde bölgedeki bir deprem, tsunami yaratmış. Ayrıca binaların sağlam olmadığı kesimlerde de yıkıcı etkiye neden olabilir” dedi.
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