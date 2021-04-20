Samanyolu Haber /Gündem / Datça'da korkutan deprem /20 Nisan 2021 09:12

Datça'da korkutan deprem

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça açıklarında saat 08.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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