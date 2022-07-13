Samanyolu Haber /Gündem / Datça'da orman yangını yayılıyor /13 Temmuz 2022 18:06

Datça'da orman yangını yayılıyor

Datça Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken, Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı. Yol trafiğe kapatıldı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.  Alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı. Yol trafiğe kapatıldı.

Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor. Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor. Alevlerin aynı hızla devam etmesi durumunda Avlana bölgesi ve Hayıtbükü Koyu'na kadar ilerleyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'den yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'daki orman yangınına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine harekete etti. Bakan Kirişci'nin saat 18.00'de bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.
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