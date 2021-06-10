Samanyolu Haber /Spor / Daum’dan Türk Milli Takımına övgü /10 Haziran 2021 19:27

Daum’dan Türk Milli Takımına övgü

Alman teknik direktör Daum, Türkiye- İtalya maçı öncesinde Türkiye Milli Takımı’nı överek, "Topu kazandıktan sonra hızla zirveye çıkıyor. Türkiye'yi bu kadar tehlikeli yapan da işte bu" dedi.

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Bundesliga ekipleri ve Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Türkiye'de de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, yarın Türkiye- İtalya maçıyla start alacak EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

67 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Münchner Merkur TZ medya grubuna Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türk Milli Takımı açısından "iyi geçeceğine inandığını" söyledi.

"Milli takımın merkez savunması, çok iyi bir geçiş oyunu için sağlam bir temel oluşturuyor" diye konuşan Daum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Top bulundurma ve oyuna hakimiyet sağlamayla öne çıkan bir takım değil. Ancak topu kazandıktan sonra hızla zirveye çıkıyor. Türkiye'yi bu kadar tehlikeli yapan da işte bu."

Daum, İtalya'nın başkenti Roma'daki açılış maçının berabere sonuçlanmasını beklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bir sürpriz yapacağına dair inancım var. Ve bu (sürpriz) bana göre bir beraberlik olabilir" dedi.

Türk Milli takımını özellikle futbolda söz sahibi olan ülkelere karşı potansiyelini iyi değerlendirebileceğini ifade eden Daum şöyle konuştu: "Şimdi Roma'da İtalya'ya karşı oynuyorlar. Türk oyuncular tamamen motive olacak ve şöyle diyecekler: Şimdi neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterebiliriz."

"Gizli favorim Türkiye"

Öte yandan eski Alman milli futbolcu Fredi Bobic, Türkiye'nin şansını yüksek olarak gördüğünü belirterek, bu yıl Avrupa şampiyonluğunu ay yıldızlı ekibin göğüsleyebileceğini söyledi. Kısa süre önce Bundesliga ekiplerinden Hertha BSC'nin genel müdürlüğüne atanan Bobic, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine verdiği demeçte, "Türkler gizli favorim, gerçekten ilginç bir takımları var, savunmanın tamamı Premier Lig'de oynuyor" dedi. 

Almanya'nın ise zor bir grupta mücadele edeceğini belirten eski futbolcu, Alman Milli Takımının dünya şampiyonu Fransa ve Avrupa Şampiyonu Portekiz ile bir "ölüm grubuna" düştüğünü söyledi.
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