Samanyolu Haber /Spor / Daum: Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım yapmaya devam edeceğim /08 Mart 2021 11:25

Daum: Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım yapmaya devam edeceğim

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, bu sezon Sarı-lacivertliler'in maçları sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili konuştu ve "Türkiye benim ikinci evim. Bu paylaşımları yaptım ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

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Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Fenerbahçe maçları sonrasında yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla ilgili konuştu.  

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kendisinin puan kayıpları sonrası yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duydukları yönündeki açıklamalar için Beyaz TV'ye konuşan Daum şunları söyledi:

"Öncelikle Türkiye ile çok güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Bununla gurur duyuyorum ve arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Türkiye benim hep ikinci evim ve bunun sadece futbolla alakası yok. Herhangi bir futbol kulübü ile de alakası yok. Ama adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim."
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