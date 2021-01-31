Daum: Özil köpekbalığı havuzuna atladı

Fenerbahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı Mesut Özil transferi hakkında konuşan sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, yıldız futbolcunun hayatında görmediği bir baskıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Alman SID Haber Ajansı’na konuşan Daum, “Mesut Özil köpek balığı havuzuna atladı” yorumunda bulundu.







Mesut Özil transferinin takım için sıkıntılara yol açabileceğini belirten Daum “Garanti parası kesilen futbolcular sorun çıkarabilir. ‘Mesut oynasın da görelim’ diyebilirler. Kaybedince taraftar ve basın baskısından günlerce dışarı çıkamaz” dedi.





Süper Lig’in çok zor bir lig olduğunun altını çizen Daum “Fiziksel olarak sert bir lig. Mesut Özil ayakta kalmaya çalışacak. Topu ayağına her aldığında 3-4 kişi basacak. Bugüne kadar oynadığı hiçbir takımda görmediği baskıyı yiyecek. Mesut eğer iyi performans göstermezse, Almanya Milli Takımı’ndaki en kötü dönemlerinde bile görmediği bir bel altı saldırılara maruz kalacak. Bütün bunlarla baş etmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.





İstanbul derbilerinin dünyanın en zorlu derbileri arasında yer aldığının da altını çizen Daum “İstanbul takımları arasındaki derbilerin yanında Borussia Dortmund-Schalke 04 maçları doğum günü partisi gibi kalır” şeklinde konuştu.